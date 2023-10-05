Картофель по крестьянски – это не просто гарнир к мясу или овощам, это настоящее произведение кулинарного искусства. Ведь, на первый взгляд, блюдо кажется простым, и довести его до идеала не так просто.

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Мы поделимся с вами несколькими секретами в рецепте, которые помогут приготовить ее как в ресторане.

Рецепт картофеля по крестьянски

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Картофель нарезаем на кусочки, добавляем соль. Заливаем все кипятком и оставляем на 20 минут.
  • В крахмал добавляем все специи и перемешиваем.
  • Сливаем из картофеля воду и посыпаем смесью крахмала со специями. Выкладываем на противень покрытый пергаментом, поливаем маслом.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем картофель 25 минут до готовности.

Приятного аппетита!