Картофель по крестьянски – это не просто гарнир к мясу или овощам, это настоящее произведение кулинарного искусства. Ведь, на первый взгляд, блюдо кажется простым, и довести его до идеала не так просто.
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Мы поделимся с вами несколькими секретами в рецепте, которые помогут приготовить ее как в ресторане.
Рецепт картофеля по крестьянски
- Время: 1 час
- Порции: 2
Приготовление:
- Картофель нарезаем на кусочки, добавляем соль. Заливаем все кипятком и оставляем на 20 минут.
- В крахмал добавляем все специи и перемешиваем.
- Сливаем из картофеля воду и посыпаем смесью крахмала со специями. Выкладываем на противень покрытый пергаментом, поливаем маслом.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем картофель 25 минут до готовности.
Приятного аппетита!