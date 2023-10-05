Картопля по-селянськи – це не просто гарнір до м'яса чи овочів, це справжній витвір кулінарного мистецтва. Адже, на перший погляд, страва видається простою, та довести її до ідеалу не так просто.

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Ми поділимося з вами кількома секретами в рецепті, які допоможуть приготувати її, як в ресторані.

Рецепт картоплі по-селянськи

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 2 чайні ложки солі;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– половина чайної ложки червоного перцю;

– половина чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

️Картоплю нарізаємо на шматочки, додаємо сіль. Заливаємо все окропом та залишаємо на 20 хвилин.

До крохмалю додаємо всі спеції та перемішуємо.

Зливаємо з картоплі воду та посипаємо сумішшю крохмалю зі спеціями. Викладаємо на деко вкрите пергаментом, поливаємо олією.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо картоплю 25 хвилин до готовності.

Смачного!

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