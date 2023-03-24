Картофельные зразы с капустой – вкус, который вы точно не забудете
24 марта 2023, 11:58Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Еще с детства мы любим картофельные зразы, ведь их так любили готовить бабушки. Чтобы вернуться хотя бы на несколько минут в те времена, предлагаем их приготовить прямо сейчас.
Картофельные зразы – давнее блюдо украинской кухни, которое так полюбилось хозяйкам, ведь их можно готовить, как из свежего пюре, так и из вчерашнего.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом картофельных сразу с капустой. Но вы смело можете заменить начинку сырной, мясной или даже рыбной. Вкусно будет в любом варианте.
Рецепт картофельных яиц с тушеной капустой
- Время: 90 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Капусту шинкуем шириной в 1 сантиметр, подсаливаем, добавляем масла, перемешиваем и отправляем в разогретую духовку на 160 – 180 градусов 15 – 20 минут.
- Обжариваем лук с морковью, добавляем сахар и томатную пасту, карамелизуем постоянно помешивая.
- Соединяем пассированные овощи с капустой, добавляем специи и воду. Тушим 10 минут, доводим по вкусу по соли, сахару и можно добавить лимонный сок для кислоты. Далее перекладываем готовую капусту на сито, чтобы взошло лишнее влажное и избыточное масло.
- Отварной или запеченный картофель переминаем, добавляем все ингредиенты по рецепту и замешиваем тесто. Разделяем на шарики от 120 граммов до 160 граммов, кому какой размер нравится.
- Расплескиваем до толщины 0.5 сантиметров, добавляем 1,5 столовых ложек капусты. Формируем наши изделия в кнеле, все это делается с мукой.
- Обжариваем с двух сторон зразы на разогретой сковороде с растительным маслом.
Приятного аппетита!