Картофельные зразы – давнее блюдо украинской кухни, которое так полюбилось хозяйкам, ведь их можно готовить, как из свежего пюре, так и из вчерашнего.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом картофельных сразу с капустой. Но вы смело можете заменить начинку сырной, мясной или даже рыбной. Вкусно будет в любом варианте.

Рецепт картофельных яиц с тушеной капустой

Время: 90 минут

90 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 150 граммов лука;

– 140 граммов моркови;

– 1 килограмм капусты;

– 4 зубчика чеснока;

– 60 граммов масла;

– соль;

– 1 чайная ложка копченой молотой паприки;

– 1 чайная ложка молотого черного перца;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 300 граммов воды.

Для картофеля:

– 900 граммов картофеля;

– 2 куриных яйца;

– 180 граммов муки;

– 10 граммов соли;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 2 чайные ложки молотого кориандра.

Приготовление:

Капусту шинкуем шириной в 1 сантиметр, подсаливаем, добавляем масла, перемешиваем и отправляем в разогретую духовку на 160 – 180 градусов 15 – 20 минут.

Обжариваем лук с морковью, добавляем сахар и томатную пасту, карамелизуем постоянно помешивая.

Соединяем пассированные овощи с капустой, добавляем специи и воду. Тушим 10 минут, доводим по вкусу по соли, сахару и можно добавить лимонный сок для кислоты. Далее перекладываем готовую капусту на сито, чтобы взошло лишнее влажное и избыточное масло.

Отварной или запеченный картофель переминаем, добавляем все ингредиенты по рецепту и замешиваем тесто. Разделяем на шарики от 120 граммов до 160 граммов, кому какой размер нравится.

Расплескиваем до толщины 0.5 сантиметров, добавляем 1,5 столовых ложек капусты. Формируем наши изделия в кнеле, все это делается с мукой.

Обжариваем с двух сторон зразы на разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!