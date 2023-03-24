Картопляні зрази – давня страва української кухні, яка так полюбилася господиням, адже їх можна готувати, як зі свіжого пюре, так і з вчорашнього.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом картопляних зраз з капустою. Але ви сміло можете замінити начинку на сирну, м'ясну чи навіть рибну. Смачно буде в будь-якому варіанті.

Рецепт картопляних зраз з тушкованою капустою

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 150 грамів цибулі;

– 140 грамів моркви;

– 1 кілограм капусти;

– 4 зубчики часнику;

– 60 грамів олії;

– сіль;

– 1 чайна ложка копченої меленої паприки;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 300 грамів води.

Для картоплі:

– 900 грамів картоплі;

– 2 курячих яйця;

– 180 грамів борошна;

– 10 грамів солі;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 2 чайні ложки меленого коріандру.

Приготування:

Капусту шинкуємо шириною в 1 сантиметр, підсолюємо, додаємо олії, перемішуємо та відправляємо в розігріту духовку на 160 – 180 градусів 15 – 20 хвилин.

Обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо цукор та томатну пасту, карамелізуємо постійно помішуючи.

З'єднуємо пасеровані овочі з капустою, додаємо спеції та воду. Тушкуємо 10 хвилин, доводимо до смаку по солі, цукру та можна додати лимонного соку для кислоти. Далі перекладаємо готову капусту на сито, щоб зійшла зайва волога та надлишкова олія.

Відварену, або запечену картоплю переминаємо, додаємо всі інгредієнти по рецепту та замішуємо тісто. Розділяємо на кульки від 120 грамів до 160 грамів, кому який розмір подобається.

Розплескуємо до товщини 0.5 сантиметрів, додаємо 1,5 столових ложок капусти. Формуємо наші вироби в кнелі, все це робиться з борошном.

Обсмажуємо з двох сторін зрази на розігрітій сковорідці з олією.

Смачного!