Украинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовке

Сколько блюд вы знаете из картофеля? Пожалуй, двадцать точно. Если в этом списке не было гратен – обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту.

Французская кухня богата сытными и жирными блюдами, которые не только вкусны, но и изысканно смотрят на тарелке. Одна из них – картофельный гратен, запеченный в сливках с тимьяном.

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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и обыденному. Вкусным дополнением к гратену будет запеченная курочка, говяжьи котлеты или свиные ребрышки.

Рецепт картофельного гратена

Время: 65 минут

65 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 5 – 7 картофелин;

– средняя луковица;

– 2 – 3 зубчика;

– 40 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки муки;

– 400 граммов молока;

– 200 граммов сливок;

– соль;

– черный молотый перец;

– чабрец;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладываем слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.

Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.

Добавляем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.

Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи: соль, перец, тимьян.

Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.

Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!