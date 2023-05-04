Французская кухня богата сытными и жирными блюдами, которые не только вкусны, но и изысканно смотрят на тарелке. Одна из них – картофельный гратен, запеченный в сливках с тимьяном.
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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и обыденному. Вкусным дополнением к гратену будет запеченная курочка, говяжьи котлеты или свиные ребрышки.
Рецепт картофельного гратена
- Время: 65 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладываем слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.
- Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.
- Добавляем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
- Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи: соль, перец, тимьян.
- Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.
- Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!