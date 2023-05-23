Закуска из пекинской капусты, покорившая мир

Не знаете, что приготовить из пекинской капусты, а обычные салаты уже надоели? Попробуйте рецепт закуски кем чи.

Капуста ким чи – популярная закуска азиатской кухни. Ее подают как отдельное блюдо или дополнительно как гарнир. По вкусу это острая, пряная ферментированная капуста, с большим количеством специй и маринадов.

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Пусть вас не пугает большое количество ингредиентов в блюдо, результат приятно удивит. Советуем также попытаться подать кем-либо к традиционному домашнему бургеру, заменив им жареный картофель фри.

Рецепт ком чи

Время: 3 суток

3 суток Порции: 6

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма пекинской капусты;

– 100 граммов соли;

– 150 граммов перца чили;

– 100 граммов соевого соуса;

– 40 граммов рисовой муки;

– 600 граммов воды;

– 80 граммов чеснока;

– 130 граммов репчатого лука;

– 300 граммов яблока;

– 30 граммов корня имбиря;

– 160 граммов зеленого лука.

Приготовление:

Капусту нарезаем полосками, посыпаем солью и перемешиваем. Отправляем под пресс, пока она не пустит сок – ориентировочно на 2 часа.

Далее промываем капусту водой три раза. Чеснок, лук репчатый, яблоко и имбирь перебиваем в блендере в кашу. В холодную воду добавляем муку риса и доводим до кипения, получится густой соус (можно просто разварить 60 граммов риса и перебить в соус с водой).

Сочетаем рисовый соус, кашу, чили перец, соевый соус и нарезанный зеленый лук. Перемешиваем с капустой, перекладываем в посуду, которую можно накрыть крышкой без доступа воздуха.

Оставляем на двое суток при комнатной температуре, затем на сутки в холодильник.

Капуста готова. Приятного аппетита!

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