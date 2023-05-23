Капуста кім чі – популярна закуска азійської кухні. Її подають як окрему страву, або додатково, як гарнір. На смак це гостра, пряна ферментована капуста, з великою кількістю спецій та маринадів.
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Нехай вас не лякає велика кількість інгредієнтів до страви, результат приємно здивує. Радимо також спробувати подати кім чі до традиційного домашнього бургера, замінивши ним смажену картоплю фрі.
Рецепт кім чі
- Час: 3 доби
- Порції: 6
Приготування:
- Капусту нарізаємо смужками, посипаємо сіллю та перемішуємо. Відправляємо під прес, доки вона не пустить сік – орієнтовно на 2 години.
- Далі промиваємо капусту водою три рази. Часник, цибулю ріпчасту, яблуко та імбир перебиваємо в блендері в кашу. В холодну воду додаємо рисове борошно та доводимо до кипіння, вийде густий соус (можна просто розварити 60 грамів рису та перебити в соус з водою).
- Поєднуємо рисовий соус, кашу, чілі перець, соєвий соус та нарізану зелену цибулю. Перемішуємо з капустою, перекладаємо в посуд, який можна накрити кришкою без доступу повітря.
- Залишаємо на дві доби при кімнатній температурі, потім на одну добу в холодильник.
Капуста готова. Смачного!