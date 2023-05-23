Капуста кім чі – популярна закуска азійської кухні. Її подають як окрему страву, або додатково, як гарнір. На смак це гостра, пряна ферментована капуста, з великою кількістю спецій та маринадів.

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Нехай вас не лякає велика кількість інгредієнтів до страви, результат приємно здивує. Радимо також спробувати подати кім чі до традиційного домашнього бургера, замінивши ним смажену картоплю фрі.

Рецепт кім чі

Час: 3 доби

3 доби Порції: 6

Інгредієнти:

– 2,5 кілограми пекінської капусти;

– 100 грамів солі;

– 150 грамів перцю чилі;

– 100 грамів соєвого соусу;

– 40 грамів рисового борошна;

– 600 грамів води;

– 80 грамів часнику;

– 130 грамів ріпчастої цибулі;

– 300 грамів яблука;

– 30 грамів кореня імбиру;

– 160 грамів зеленої цибулі.

Приготування:

Капусту нарізаємо смужками, посипаємо сіллю та перемішуємо. Відправляємо під прес, доки вона не пустить сік – орієнтовно на 2 години.

Далі промиваємо капусту водою три рази. Часник, цибулю ріпчасту, яблуко та імбир перебиваємо в блендері в кашу. В холодну воду додаємо рисове борошно та доводимо до кипіння, вийде густий соус (можна просто розварити 60 грамів рису та перебити в соус з водою).

Поєднуємо рисовий соус, кашу, чілі перець, соєвий соус та нарізану зелену цибулю. Перемішуємо з капустою, перекладаємо в посуд, який можна накрити кришкою без доступу повітря.

Залишаємо на дві доби при кімнатній температурі, потім на одну добу в холодильник.

Капуста готова. Смачного!

Якщо ви полюбляєте азійську та паназійську кухні, спробуйте також приготувати ароматний суп рамен. Цей рецепт найпростіший зі всіх, які вам траплялися.