Киевская лепешка – это жареная сосиска в тесте. Она настолько вкусная, сытная и хрустящая, что устоять невозможно.

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Тесто для сдобы простое, без заваривания и куриных яиц.

Советы по приготовлению киевской лепешки:

️Очень удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.

Не делайте тесто слишком жидким – такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.

️Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.

️Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.

️Температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков.

Рецепт киевской лепешки

Время: 3 часа

3 часа Порции: 13 – 14 штук

Ингредиенты:

– 350 граммов теплой воды

– 35 – 40 граммов сахара

– 8 – 10 сухих дрожжей

– 520 – 540 граммов муки

– 10 граммов соли

– масло для фритюра

– 13 – 14 сосисок.

Приготовление:

В тёплой воде, не выше 38 градусов, растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15 – 17 минут, чтобы вы убедились в том, что дрожжи активны – это важно.

Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

Оставляем тесто в теплом городе на часок, чтобы оно поднялось. Обходим его и формируем 13 – 14 кусочков по 70 граммов. Если будете делать пирожки – берите примерно по 50 – 60 г на 1 штуку.

Заворачиваем сосиски в тесто, хорошо защипываем края, как на вареники. Отправляем в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2 – 3 раза.

Разогреваем масло до 180 градусов. Обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем лепешку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Приятного аппетита!