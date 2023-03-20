Киевская лепешка – как приготовить визитку столицы без труда
20 марта 2023, 15:47Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Что первым делом покупают туристы, когда приезжают в Киев? Да, киевскую лепешку. Она продается в столице мгновенно, ведь это посещение города.
Киевская лепешка – это жареная сосиска в тесте. Она настолько вкусная, сытная и хрустящая, что устоять невозможно.
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Тесто для сдобы простое, без заваривания и куриных яиц.
Советы по приготовлению киевской лепешки:
- ️Очень удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.
- Не делайте тесто слишком жидким – такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.
- ️Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.
- ️Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.
- ️Температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков.
Рецепт киевской лепешки
- Время: 3 часа
- Порции: 13 – 14 штук
– 350 граммов теплой воды
– 35 – 40 граммов сахара
– 8 – 10 сухих дрожжей
– 10 граммов соли
– масло для фритюра
– 13 – 14 сосисок.
Приготовление:
- В тёплой воде, не выше 38 градусов, растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15 – 17 минут, чтобы вы убедились в том, что дрожжи активны – это важно.
- Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.
- Оставляем тесто в теплом городе на часок, чтобы оно поднялось. Обходим его и формируем 13 – 14 кусочков по 70 граммов. Если будете делать пирожки – берите примерно по 50 – 60 г на 1 штуку.
- Заворачиваем сосиски в тесто, хорошо защипываем края, как на вареники. Отправляем в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2 – 3 раза.
- Разогреваем масло до 180 градусов. Обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем лепешку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Приятного аппетита!