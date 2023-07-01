Из трендов Тик ток к мировой популярности: как кофейный напиток дальгона покорил мир
1 июля 2023, 10:19Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Если у вас под рукой есть растворимый кофе, сахар и вода – напиток выйдет за считанные минуты. Он отлично подойдет как к завтраку, так и посреди жаркого дня.
Кофе дальгона – это кофейный напиток, который стал популярным сначала в соцсети Тик ток, а сейчас его подают в каждой кофейне Америки.
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Основание напитка растворимый кофе. Также с помощью ручного электрического венчика приготовить кофе дальгона будет в разы удобнее и практичнее.
Рецепт кофе дальгона
- Время: 2 минуты
- Порции: 2
– 4 пакетика растворимого кофе (2 столовых ложки);
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки кипятка;
– лед;
– молоко;
– молотая корица.
Приготовление:
- В средней миске смешайте сахар, кофе и воду.
- Используя ручной миксер или венчик, энергично взбивайте, пока смесь не станет шелковистой и блестящей.
- Затем продолжайте взбивать, пока она не загустеет и не станет стабильной.
- Наполните стакан большей частью льдом и молоком, затем нанесите и перемешайте взбитую кофейную смесь сверху. По желанию перемешайте, прежде чем пить.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее мороженое крем-брюле по нашему рецепту.