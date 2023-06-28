Мороженое крем-брюле – один из самых популярных видов пожилых вкусностей. Чтобы приготовить такое лакомство дома не нужно много возиться на кухне. Процесс приготовления займет всего 15 минут, а остальное за вас сделает холодильник.
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Рецепт мороженого крем-брюле
- Время: 15 минут (+время на застывание в холодильнике)
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Бортики разъемной формы смазываем сливочным маслом и застилаем пергаментом, выкладываем на дно формы один вафельный корж.
- ️Очень холодные сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем вареную сгущенку, взбиваем до однородности около 1 минуты.
- Выливаем сливочную массу на вафельный корж и сверху накрываем еще одним коржом.
- ️Кладем будущее мороженое в морозилку до полной заморозки.
- С готового мороженого снимаем форму, пергамент и нарезаем.
Приятного аппетита!