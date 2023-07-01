Кофе дальгона – это кофейный напиток, который стал популярным сначала в соцсети Тик ток, а сейчас его подают в каждой кофейне Америки.
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Основание напитка растворимый кофе. Также с помощью ручного электрического венчика приготовить кофе дальгона будет в разы удобнее и практичнее.
Рецепт кофе дальгона
- Время: 2 минуты
- Порции: 2
Приготовление:
- В средней миске смешайте сахар, кофе и воду.
- Используя ручной миксер или венчик, энергично взбивайте, пока смесь не станет шелковистой и блестящей.
- Затем продолжайте взбивать, пока она не загустеет и не станет стабильной.
- Наполните стакан большей частью льдом и молоком, затем нанесите и перемешайте взбитую кофейную смесь сверху. По желанию перемешайте, прежде чем пить.
Приятного аппетита!