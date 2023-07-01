Кофе дальгона – это кофейный напиток, который стал популярным сначала в соцсети Тик ток, а сейчас его подают в каждой кофейне Америки.

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Основание напитка растворимый кофе. Также с помощью ручного электрического венчика приготовить кофе дальгона будет в разы удобнее и практичнее.

Рецепт кофе дальгона

  • Время: 2 минуты
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В средней миске смешайте сахар, кофе и воду.
  • Используя ручной миксер или венчик, энергично взбивайте, пока смесь не станет шелковистой и блестящей.
  • Затем продолжайте взбивать, пока она не загустеет и не станет стабильной.
  • Наполните стакан большей частью льдом и молоком, затем нанесите и перемешайте взбитую кофейную смесь сверху. По желанию перемешайте, прежде чем пить.

Приятного аппетита!