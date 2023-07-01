Кава дальгона – це кавовий напій, який став популярним спочатку в соцмережі Тік ток, а зараз його подають у кожній кав'ярні Америки.
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Основа напою розчинна кава. Також за допомогою ручного електричного вінчика приготувати каву дальгона буде в рази зручніше та практичніше.
Рецепт кави дальгона
- Час: 2 хвилини
- Порції: 2
Приготування:
- У середній мисці змішайте цукор, каву та воду.
- Використовуючи ручний міксер або вінчик, енергійно збивайте, доки суміш не стане шовковистою та блискучою.
- Потім продовжуйте збивати, доки вона не загусне та не стане стабільною.
- Наповніть склянку більшою частиною льодом і молоком, потім нанесіть і перемішайте збиту кавову суміш зверху. За бажанням перемішайте, перш ніж пити.
Смачного!