Как приготовить кофейное масло к панкейкам: готовим с Эктором

Если вас удивило название этого рецепта – не раздумывая, попробуйте приготовить его дома. Оно похоже на шоколадное, но с кофе.

Так что же такое кофейное масло, ведь о шоколадном слышали, наверное, все. Это сладкая и необыкновенно вкусная основа для тостов, панкейков, обычных блинов или обычного хрустящего хлеба к завтраку.

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Особенно такая намазанка понравится тем, кто не может жить без кофе. Попытайтесь приготовить ее по рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения – Эктора Хименеса-Браво, и вы не пожалеете.

Рецепт кофейного масла с панкейками

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 200 граммов сливочного масла;– 1 эспрессо;– 10 – 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Смешиваем сливочное масло с горячим кофе, добавляем сахарную пудру и быстро перемешиваем.

Выкладываем массу на слой пергамента и плотно завязываем все как конфету.

Отправляем в морозилку или масло стабилизировалось.

– 30 граммов кефира;– 1 чайная ложка соды;– 50 граммов муки;– 50 граммов сливочного масла;– 50 граммов сахара;– соль.

Приготовление:

В глубокой посуде смешиваем муку, соду, кефир, сливочное масло.

Высыпаем сахар и соль и замешиваем венчиком однородное густое тесто.

Разогреваем сковороду на медленном огне и обжариваем панкейки по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности.

Подаем блюдо с кофейным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!