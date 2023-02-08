Так что же такое кофейное масло, ведь о шоколадном слышали, наверное, все. Это сладкая и необыкновенно вкусная основа для тостов, панкейков, обычных блинов или обычного хрустящего хлеба к завтраку.

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Особенно такая намазанка понравится тем, кто не может жить без кофе. Попытайтесь приготовить ее по рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения – Эктора Хименеса-Браво, и вы не пожалеете.

Рецепт кофейного масла с панкейками

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Смешиваем сливочное масло с горячим кофе, добавляем сахарную пудру и быстро перемешиваем.
  • Выкладываем массу на слой пергамента и плотно завязываем все как конфету.
  • Отправляем в морозилку или масло стабилизировалось.

Приготовление:

  • В глубокой посуде смешиваем муку, соду, кефир, сливочное масло.
  • Высыпаем сахар и соль и замешиваем венчиком однородное густое тесто.
  • Разогреваем сковороду на медленном огне и обжариваем панкейки по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности.
  • Подаем блюдо с кофейным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!