Отож, що ж таке кавове масло, адже про шоколадне чули, мабуть, усі. Це солодка та надзвичайно смачна основа для тостів, панкейків, звичайних млинців чи звичайного хрумкого хліба до сніданку.

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Особливо така намазанка сподобається тим, хто жити не може без кави. Спробуйте приготувати її за рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження – Ектора Хіменеса-Браво, та ви не пожалкуєте.

Рецепт кавового масла з панкейками

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Приготування:

  • Змішуємо вершкове масло з гарячою кавою, додаємо цукрову пудру та швидко перемішуємо.
  • Викладаємо масу на шар пергаменту та щільно зав'язуємо все наче цукерку.
  • Відправляємо в морозилку, або масло стабілізувалося.

Приготування:

  • У глибокому посуді змішуємо борошно, соду, кефір, вершкове масло.
  • Висипаємо цукор та сіль та замішуємо вінчиком однорідне густе тісто.
  • Розігріваємо сковорідку на повільному вогні та обсмажуємо панкейки по 2 – 3 хвилини з кожного боку до готовності.
  • Подаємо страву з кавовим маслом та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!