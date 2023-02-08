Отож, що ж таке кавове масло, адже про шоколадне чули, мабуть, усі. Це солодка та надзвичайно смачна основа для тостів, панкейків, звичайних млинців чи звичайного хрумкого хліба до сніданку.
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Особливо така намазанка сподобається тим, хто жити не може без кави. Спробуйте приготувати її за рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження – Ектора Хіменеса-Браво, та ви не пожалкуєте.
Рецепт кавового масла з панкейками
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Змішуємо вершкове масло з гарячою кавою, додаємо цукрову пудру та швидко перемішуємо.
- Викладаємо масу на шар пергаменту та щільно зав'язуємо все наче цукерку.
- Відправляємо в морозилку, або масло стабілізувалося.
Приготування:
- У глибокому посуді змішуємо борошно, соду, кефір, вершкове масло.
- Висипаємо цукор та сіль та замішуємо вінчиком однорідне густе тісто.
- Розігріваємо сковорідку на повільному вогні та обсмажуємо панкейки по 2 – 3 хвилини з кожного боку до готовності.
- Подаємо страву з кавовим маслом та посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!