Отож, що ж таке кавове масло, адже про шоколадне чули, мабуть, усі. Це солодка та надзвичайно смачна основа для тостів, панкейків, звичайних млинців чи звичайного хрумкого хліба до сніданку.

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Особливо така намазанка сподобається тим, хто жити не може без кави. Спробуйте приготувати її за рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження – Ектора Хіменеса-Браво, та ви не пожалкуєте.

Рецепт кавового масла з панкейками

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 еспресо;

– 10 – 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Змішуємо вершкове масло з гарячою кавою, додаємо цукрову пудру та швидко перемішуємо.

Викладаємо масу на шар пергаменту та щільно зав'язуємо все наче цукерку.

Відправляємо в морозилку, або масло стабілізувалося.

Інгредієнти для панкейків:

– 30 грамів кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

– сіль.

Приготування:

У глибокому посуді змішуємо борошно, соду, кефір, вершкове масло.

Висипаємо цукор та сіль та замішуємо вінчиком однорідне густе тісто.

Розігріваємо сковорідку на повільному вогні та обсмажуємо панкейки по 2 – 3 хвилини з кожного боку до готовності.

Подаємо страву з кавовим маслом та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!