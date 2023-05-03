Коломыйские кныдли – интересный и давний гуцульский рецепт, который будет смаковать как с домашней сметаной, так и с грибной или мясной зажаркой.

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Гуцульская кухня полна вкусных сочетаний из простых и доступных ингредиентов. Книги из картофеля очень сытные, их готовили еще наши прабабушки.

Рецепт коломыйских кныдлей

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов сырого картофеля;

– 400 граммов картофеля вареного в мундире;

– 4 чайная ложка крахмала;

– 1 яйцо;

– соль, перец.

Для зажарки:

– 90 граммов сала или бекона

– 130 граммов лука

– копченая паприка;

– 100 г холодной воды + 2 чайные ложки крахмала.

Приготовление:

В большую тарелку, на мелкой терке, натираем сырой картофель. Отжимаем и сливаем лишнюю жидкость. Натираем туда же очищенный сваренный в мундире картофель. Добавляем яйцо, крахмал, соль и перец.

Вымешиваем и вылепляем небольшого размера кныдли.

Нагреваем воду до кипения, чтобы кныдли не разварились: смешиваем 2 чайные ложки крахмала с холодной водой и вливаем в кипяток. А после забрасываем кныдли.

Они должны всплыть, и после этого провариваем их еще 3-4 минуты на среднем огне. И достаем их шумовкой.

Для зажарки нарезаем сало или бекон. Жарим 3 – 4 минуты, добавляем лук, копченый паприку и готовим еще 5 – 6 минут.

В тарелку кладем кныдли, выкладываем поверх шкварки и поливаем сметаной.

Приятного аппетита!