Коломийські книдлі – цікавий і давній гуцульський рецепт, який смакуватиме як з домашньою сметаною, так і з грибною чи м'ясною засмажкою.
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Гуцульська кухня сповнена смачних поєднань з простих і доступних інгредієнтів. Книдлі з картполі надзвичайно ситні, їх готували ще наші прабабусі.
Рецепт коломийських книдлів
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У велику тарілку, на дрібній тертці, натираємо сиру картоплю. Віджимаємо та зливаємо зайву рідину. Натираємо туди ж очищену зварену в мундирі картоплю. Додаємо яйце, крохмаль, сіль та перець.
- Вимішуємо, та виліплюємо невеликого розміру книдлі.
- Нагріваємо воду до кипіння, щоб книдлі не розварились: змішуємо 2 чайні ложки крохмалю із холодною водою, та вливаємо в окріп. А після закидаємо книдлі.
- Вони мають вспливсти, і після цього проварюємо їх ще 3 – 4 хвилини на середньому вогні. Та дістаємо їх шумовкою.
- Для зажарки нарізаємо сало, або бекон. Смажимо 3 – 4 хвилини, додаємо цибулю, копчену паприку, і готуємо ще 5 – 6 хвилин.
- В тарілку кладемо книглі, викладаємо поверх шкварки, та поливаємо сметаною.
Смачного!