Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеля

3 мая 2023, 11:09
Читати новину українською

Источник:

Алекс Миль

Если вы были в Коломые, точно должны были отведать гуцульские книги из сырого картофеля и ароматной зажаркой из лука и сала.

Коломыйские кныдли – интересный и давний гуцульский рецепт, который будет смаковать как с домашней сметаной, так и с грибной или мясной зажаркой.

Читайте также Маринованная курятина – идеальное блюдо для отдыха на природе: как его приготовить по-новому

Гуцульская кухня полна вкусных сочетаний из простых и доступных ингредиентов. Книги из картофеля очень сытные, их готовили еще наши прабабушки.

Рецепт коломыйских кныдлей

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • В большую тарелку, на мелкой терке, натираем сырой картофель. Отжимаем и сливаем лишнюю жидкость. Натираем туда же очищенный сваренный в мундире картофель. Добавляем яйцо, крахмал, соль и перец.
  • Вымешиваем и вылепляем небольшого размера кныдли.
  • Нагреваем воду до кипения, чтобы кныдли не разварились: смешиваем 2 чайные ложки крахмала с холодной водой и вливаем в кипяток. А после забрасываем кныдли.
  • Они должны всплыть, и после этого провариваем их еще 3-4 минуты на среднем огне. И достаем их шумовкой.
  • Для зажарки нарезаем сало или бекон. Жарим 3 – 4 минуты, добавляем лук, копченый паприку и готовим еще 5 – 6 минут.
  • В тарелку кладем кныдли, выкладываем поверх шкварки и поливаем сметаной.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак