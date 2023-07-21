Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты.

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Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному.

Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов креветок;

– 8 граммов соли;

– 20 граммов чеснока;

– 2 веточки розмарина;

– 300 граммов пива.

Приготовление:

Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа.

Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду.

Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки.

Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

Рецепт соуса тартар

Ингредиенты:

– 430 граммов майонеза;

– 250 граммов сметаны;

– 15 граммов соуса ворчестер;

– 45 граммов горчицы;

– 250 граммов маринованных огурцов;

– 30 граммов каперсов;

– 80 граммов синего лука;

– 14 граммов укропа;

– 26 граммов чеснока;

– цедра одного лимона;

– 30 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп.

Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками.

Приятного аппетита!

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