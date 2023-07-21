Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты.
Читайте также "Легко!" на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами
Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному.
Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле
- Время: 3 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа.
- Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду.
- Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки.
- Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом.
Приятного аппетита!
Рецепт соуса тартар
Приготовление:
- Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп.
- Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками.
Приятного аппетита!