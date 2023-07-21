Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты.

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Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному.

Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа.
  • Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду.
  • Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки.
  • Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

Рецепт соуса тартар

Приготовление:

  • Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп.
  • Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками.

Приятного аппетита!