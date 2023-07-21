Варені чи смажені креветки – як обрати той спосіб приготування морепродуктів, аби не тільки смачно подати закуску, а й не простояти цілий день біля плити.

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Ми дібрали два варіанти приготування креветок, свіжих чи морожених, які ви з легкістю можете подати вдома до святкового столу, чи буденного.

Рецепт приготування креветок на сковорідці чи в каструлі

  • Час: 3 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Всі інгредієнти поєднуємо та даємо промаринуватись 3 години.
  • Далі креветки просто заливаємо окропом, підсолюємо і даємо постояти 5 хвилин, після зливаємо воду.
  • Щоб посмажити креветки, розігрійте сковорідку та викладіть замариновані креветки.
  • Обсмажуйте їх з двох сторін по 1 – 1,5 хвилини. Готову закуску подавайте з соусом.

Смачного!

Рецепт соусу тартар

Приготування:

  • Майонез, сметану, ворчестер та гірчицю замішуємо та додаємо до них нарізані каперси. Дрібним кубиком нарізаємо огірок, синю цибулю та кріп.
  • Ретельно все перемішуємо та подаємо разом з креветками.

Смачного!