Варені чи смажені креветки – як обрати той спосіб приготування морепродуктів, аби не тільки смачно подати закуску, а й не простояти цілий день біля плити.

Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами

Ми дібрали два варіанти приготування креветок, свіжих чи морожених, які ви з легкістю можете подати вдома до святкового столу, чи буденного.

Рецепт приготування креветок на сковорідці чи в каструлі

Час: 3 години

3 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів креветок;

– 8 грамів солі;

– 20 грамів часнику;

– 2 гілочки розмарину;

– 300 грамів пива.

Приготування:

Всі інгредієнти поєднуємо та даємо промаринуватись 3 години.

Далі креветки просто заливаємо окропом, підсолюємо і даємо постояти 5 хвилин, після зливаємо воду.

Щоб посмажити креветки, розігрійте сковорідку та викладіть замариновані креветки.

Обсмажуйте їх з двох сторін по 1 – 1,5 хвилини. Готову закуску подавайте з соусом.

Смачного!

Рецепт соусу тартар

Інгредієнти:

– 430 грамів майонезу;

– 250 грамів сметани;

– 15 грамів соусу ворчестер;

– 45 грамів гірчиці;

– 250 грамів маринованих огірків;

– 30 грамів каперсів;

– 80 грамів синьої цибулі;

– 14 грамів кропу;

– 26 грамів часнику;

– цедра одного лимона;

– 30 грамів лимонного соку.

Приготування:

Майонез, сметану, ворчестер та гірчицю замішуємо та додаємо до них нарізані каперси. Дрібним кубиком нарізаємо огірок, синю цибулю та кріп.

Ретельно все перемішуємо та подаємо разом з креветками.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати смачну закуску зі смажених макаронів за нашим рецептом.