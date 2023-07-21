Вареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пиву

Летом хочется особой закуски, а не традиционных чипсов, сухариков или картофеля. Особенно, если речь идет о креветках.

Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты.

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Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному.

Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4

– 800 граммов креветок;– 8 граммов соли;– 20 граммов чеснока;– 2 веточки розмарина;– 300 граммов пива.

Приготовление:

Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа.

Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду.

Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки.

Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

Рецепт соуса тартар

– 430 граммов майонеза;– 250 граммов сметаны;– 15 граммов соуса ворчестер;– 45 граммов горчицы;– 250 граммов маринованных огурцов;– 30 граммов каперсов;– 80 граммов синего лука;– 14 граммов укропа;– 26 граммов чеснока;– цедра одного лимона;– 30 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп.

Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками.

Приятного аппетита!

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