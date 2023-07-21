Вареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пиву
21 июля 2023, 16:40Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Летом хочется особой закуски, а не традиционных чипсов, сухариков или картофеля. Особенно, если речь идет о креветках.
Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты.
Читайте также "Легко!" на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами
Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному.
Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле
- Время: 3 часа
- Порции: 4
– 800 граммов креветок;
– 8 граммов соли;
– 20 граммов чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– 300 граммов пива.
Приготовление:
- Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа.
- Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду.
- Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки.
- Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом.
Приятного аппетита!
Рецепт соуса тартарИнгредиенты:
– 430 граммов майонеза;
– 250 граммов сметаны;
– 15 граммов соуса ворчестер;
– 45 граммов горчицы;
– 250 граммов маринованных огурцов;
– 30 граммов каперсов;
– 80 граммов синего лука;
– 14 граммов укропа;
– 26 граммов чеснока;
– цедра одного лимона;
– 30 граммов лимонного сока.
Приготовление:
- Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп.
- Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусную закуску из жареных макарон по нашему рецепту.