Традиционные украинские крученики готовят из свинины, но подобрали рецепты из нежной курятины. Предлагаем приготовить их с сочной грибной начинкой, а отличным дополнением станет картофельное пюре.

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Если вы хотите каждый раз новый вкус кручеников – меняйте начинки. Популярны начинка из чернослива, овощная из тушеной моркови или мясная.

Рецепт куриных кручеников с грибами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 750 граммов куриного филе;

– соль, перец, чеснок;

– 200 граммов грибов;

– 120 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 15 г масла для жарки + 10 г масла.

Для сливочного соуса:

– 400 граммов воды;

– 5 столовых ложек сметаны;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка муки;

– соль, перец.

Приготовление:

Разрезаем куриное филе на две половины, отбиваем с обеих сторон, присыпаем солью, черным молотым перцем.

Для начинки на растительном масле обжариваем грибы с луком 7 – 8 минут. Добавляем немного масла, и мелко натертую морковь. Прожариваем еще 5 – 6 минут.

Выкладываем начинку на мясо и скручиваем рулетики.

Обжариваем на растительном масле по 2 минуты со всех сторон, чтобы хорошо прихватились.

Смешиваем в сковороде все ингредиенты для соуса: воду, сметану, муку, давленый чеснок, соль, перец. Тушим этот соус несколько минут.

Переливаем в форму для выпечки, кладем крученики, и запекаем 30 мин при 190 градусах, или можно протушить при закрытой крышке, время от времени опрокидывая, тоже 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!