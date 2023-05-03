Традиційні українські крученики готують зі свинини, але дібрали рецепти з ніжної курятини. Пропонуємо приготувати їх з соковитою грибною начинкою, а чудовим доповненням стане картполяне пюре.

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Якщо ви хочете щоразу новий смак кручеників – змінюйте начинки. Популярними є начинка з чорносливу, овочева з тушкованою моркви чи м'ясна.

Рецепт курячих кручеників з грибами

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Розрізаємо куряче філе на дві половини, відбиваємо з обох сторін, присипаємо сіллю, чорним меленим перцем.
  • Для начинки на олії обсмажуємо гриби з цибулею 7 – 8 хвилин. Додаємо трішки масла, і дрібно натерту моркву. Просмажуємо ще 5 – 6 хвилин.
  • Викладаємо начинку на м’ясо та скручуємо рулетики.
  • Обсмажуємо на олії по 2 хвилини з усіх боків, щоб гарно прихопились.
  • Змішуємо у сковорідці усі інгредієнти для соусу: воду, сметану, борошно, давлений часник, сіль, перець. Тушкуємо цей соус кілька хвилин.
  • Переливаємо в форму для випічки, кладемо крученики, і запікаємо 30 хв при 190 градусах, або можна протушкувати при закритій кришці, час від часу перекидаючи, теж 25 – 30 хвилин.

Смачного!