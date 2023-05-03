Традиційні українські крученики готують зі свинини, але дібрали рецепти з ніжної курятини. Пропонуємо приготувати їх з соковитою грибною начинкою, а чудовим доповненням стане картполяне пюре.
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Якщо ви хочете щоразу новий смак кручеників – змінюйте начинки. Популярними є начинка з чорносливу, овочева з тушкованою моркви чи м'ясна.
Рецепт курячих кручеників з грибами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Розрізаємо куряче філе на дві половини, відбиваємо з обох сторін, присипаємо сіллю, чорним меленим перцем.
- Для начинки на олії обсмажуємо гриби з цибулею 7 – 8 хвилин. Додаємо трішки масла, і дрібно натерту моркву. Просмажуємо ще 5 – 6 хвилин.
- Викладаємо начинку на м’ясо та скручуємо рулетики.
- Обсмажуємо на олії по 2 хвилини з усіх боків, щоб гарно прихопились.
- Змішуємо у сковорідці усі інгредієнти для соусу: воду, сметану, борошно, давлений часник, сіль, перець. Тушкуємо цей соус кілька хвилин.
- Переливаємо в форму для випічки, кладемо крученики, і запікаємо 30 хв при 190 градусах, або можна протушкувати при закритій кришці, час від часу перекидаючи, теж 25 – 30 хвилин.
Смачного!