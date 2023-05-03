Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть

3 мая 2023, 18:01
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Алекс Миль

Какие популярные блюда украинской кухни вы знаете кроме борща, вареников и капустняка? Правильно, крученики.

Традиционные украинские крученики готовят из свинины, но подобрали рецепты из нежной курятины. Предлагаем приготовить их с сочной грибной начинкой, а отличным дополнением станет картофельное пюре.

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Если вы хотите каждый раз новый вкус кручеников – меняйте начинки. Популярны начинка из чернослива, овощная из тушеной моркови или мясная.

Рецепт куриных кручеников с грибами

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Разрезаем куриное филе на две половины, отбиваем с обеих сторон, присыпаем солью, черным молотым перцем.
  • Для начинки на растительном масле обжариваем грибы с луком 7 – 8 минут. Добавляем немного масла, и мелко натертую морковь. Прожариваем еще 5 – 6 минут.
  • Выкладываем начинку на мясо и скручиваем рулетики.
  • Обжариваем на растительном масле по 2 минуты со всех сторон, чтобы хорошо прихватились.
  • Смешиваем в сковороде все ингредиенты для соуса: воду, сметану, муку, давленый чеснок, соль, перец. Тушим этот соус несколько минут.
  • Переливаем в форму для выпечки, кладем крученики, и запекаем 30 мин при 190 градусах, или можно протушить при закрытой крышке, время от времени опрокидывая, тоже 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак