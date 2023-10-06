Настоящие крымские чебуреки с мясом по старинному рецепту

Чебуреки обожают, пожалуй, все, но не все умеют готовить их так, как это делают в Крыму. У нас есть рецепт крымских чебуреков, точно понравившихся каждому.

Крымские чебуреки – традиционное блюдо, которое так любят в Украине. Нежное тонкое тесто, обжаренное в масле, сочная начинка – объедение!

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Чтобы готовить такие чебуреки на дому, обязательно воспользуйтесь рецептом Лизы Глинской. Она поделилась проверенной рецептурой и рассказала все нюансы тесту.

Рецепт чебуреков с говядиной

Время: 90 минут

90 минут Порции: 10 – 12 штук

– 500 граммов муки;– 10 граммов соли;– 250 миллилитров кипятка;– 30 миллилитров масла;– 20 миллилитров водки (можно не добавлять).– 300 граммов говядины;– 300 граммов лука;– 50 миллилитров холодной воды– 70 граммов свежего сала– соль и перец по вкусу– зелень по желанию.

Приготовление:

Растворите соль в кипятке. В чистую миску высыпьте муку и сделайте ямку в центре. Добавьте масло, водку и влейте кипяток. Перемешайте ингредиенты сначала вилкой, чтобы не обжечь руки), а затем замесите тесто руками.

Долго вымешивать не нужно. Сначала тесто с виду не очень однородное – это нормально.

Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Разомните тесто руками, снова оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Из этого теста можно готовить чебуреки, вареники, хинкали. Его можно уложить в холодильник и использовать по желанию в течение 3 суток.

Готовим начинку из говяжьего фарша: нарежьте мясо порционными кусочками. Лук почистите от шелухи и нарежьте грубыми кусками.

Перекрутите мясо, лук, сало на мясорубке.

Влейте немного воды, сдобрите специями и перемешайте. Начинка готова.

Возьмите небольшой кусочек теста (в размере с грецкий орех), где-то 60 – 70 граммов, и, хорошо подпыливая мукой, раскатайте максимально круглый пласт.

Положите в центр начинку, защелкните края пальцами, затем – вилкой или специальным ножом.

Жарьте сформованные чебуреки в большом количестве разогретого масла с обеих сторон.

Переложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приятного аппетита!

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