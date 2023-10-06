Крымские чебуреки – традиционное блюдо, которое так любят в Украине. Нежное тонкое тесто, обжаренное в масле, сочная начинка – объедение!
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Чтобы готовить такие чебуреки на дому, обязательно воспользуйтесь рецептом Лизы Глинской. Она поделилась проверенной рецептурой и рассказала все нюансы тесту.
Рецепт чебуреков с говядиной
- Время: 90 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Растворите соль в кипятке. В чистую миску высыпьте муку и сделайте ямку в центре. Добавьте масло, водку и влейте кипяток. Перемешайте ингредиенты сначала вилкой, чтобы не обжечь руки), а затем замесите тесто руками.
- Долго вымешивать не нужно. Сначала тесто с виду не очень однородное – это нормально.
- Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
- Разомните тесто руками, снова оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
- Из этого теста можно готовить чебуреки, вареники, хинкали. Его можно уложить в холодильник и использовать по желанию в течение 3 суток.
- Готовим начинку из говяжьего фарша: нарежьте мясо порционными кусочками. Лук почистите от шелухи и нарежьте грубыми кусками.
- Перекрутите мясо, лук, сало на мясорубке.
- Влейте немного воды, сдобрите специями и перемешайте. Начинка готова.
- Возьмите небольшой кусочек теста (в размере с грецкий орех), где-то 60 – 70 граммов, и, хорошо подпыливая мукой, раскатайте максимально круглый пласт.
- Положите в центр начинку, защелкните края пальцами, затем – вилкой или специальным ножом.
- Жарьте сформованные чебуреки в большом количестве разогретого масла с обеих сторон.
- Переложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!