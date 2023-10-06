Кримські чебуреки – традиційна страва, яку так люблять в Україні. Ніжне тонке тісто, обсмажене в олії, соковита начинка – смакота!

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Аби готувати такі чебуреки вдома, обов'язково скористайтеся рецептом Лізи Глінської. Вона поділилася перевіреною рецептурою та розповіла всі нюанси до тіста.

Рецепт чебуреків з яловичиною

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 10 – 12 штук

Приготування:

  • Розчиніть сіль в окропі. У чисту миску висипте борошно та зробіть ямку в центрі. Додайте олію, горілку та влийте окріп. Перемішайте інгредієнти спочатку виделкою, щоб не обпекти руки), а далі замісіть тісто руками.
  • Довго вимішувати не потрібно. Спочатку тісто на вигляд не дуже однорідне – це нормально.
  • Обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  • Розімніть тісто руками, знову обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  • З цього тіста можна готувати чебуреки, вареники, хінкалі. Його можна покласти в холодильник і використовувати за бажанням протягом 3 діб.
  • Готуємо начинку з яловичого фаршу: наріжте м'ясо порційними шматочками. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте грубими шматками.
  • Перекрутіть м'ясо, цибулю, сало на м'ясорубці.
  • Влийте трішки води, присмачте спеціями та перемішайте. Начинка готова.
  • Візьміть невеликий шматочок тіста (завбільшки з волоський горіх), десь 60 – 70 грамів, та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт.
  • Покладіть в центр начинку, защипніть краї пальцями, потім – виделкою або спеціальним ножем.
  • Смажте сформовані чебуреки в великій кількості розігрітої олії з обох боків.
  • Перекладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!