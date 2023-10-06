Кримські чебуреки – традиційна страва, яку так люблять в Україні. Ніжне тонке тісто, обсмажене в олії, соковита начинка – смакота!

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Аби готувати такі чебуреки вдома, обов'язково скористайтеся рецептом Лізи Глінської. Вона поділилася перевіреною рецептурою та розповіла всі нюанси до тіста.

Рецепт чебуреків з яловичиною

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 10 грамів солі;

– 250 мілілітрів окропу;

– 30 мілілітрів олії;

– 20 мілілітрів горілки (можна не додавати).

Інгредієнти для начинки:

– 300 грамів яловичини;

– 300 грамів цибулі;

– 50 мілілітрів холодної води

– 70 грамів свіжого сала

– сіль та перець до смаку

– зелень за бажанням.

Приготування:

Розчиніть сіль в окропі. У чисту миску висипте борошно та зробіть ямку в центрі. Додайте олію, горілку та влийте окріп. Перемішайте інгредієнти спочатку виделкою, щоб не обпекти руки), а далі замісіть тісто руками.

Довго вимішувати не потрібно. Спочатку тісто на вигляд не дуже однорідне – це нормально.

Обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Розімніть тісто руками, знову обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.

З цього тіста можна готувати чебуреки, вареники, хінкалі. Його можна покласти в холодильник і використовувати за бажанням протягом 3 діб.

Готуємо начинку з яловичого фаршу: наріжте м'ясо порційними шматочками. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте грубими шматками.

Перекрутіть м'ясо, цибулю, сало на м'ясорубці.

Влийте трішки води, присмачте спеціями та перемішайте. Начинка готова.

Візьміть невеликий шматочок тіста (завбільшки з волоський горіх), десь 60 – 70 грамів, та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт.

Покладіть в центр начинку, защипніть краї пальцями, потім – виделкою або спеціальним ножем.

Смажте сформовані чебуреки в великій кількості розігрітої олії з обох боків.

Перекладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

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