Кримські чебуреки – традиційна страва, яку так люблять в Україні. Ніжне тонке тісто, обсмажене в олії, соковита начинка – смакота!
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Аби готувати такі чебуреки вдома, обов'язково скористайтеся рецептом Лізи Глінської. Вона поділилася перевіреною рецептурою та розповіла всі нюанси до тіста.
Рецепт чебуреків з яловичиною
- Час: 90 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Розчиніть сіль в окропі. У чисту миску висипте борошно та зробіть ямку в центрі. Додайте олію, горілку та влийте окріп. Перемішайте інгредієнти спочатку виделкою, щоб не обпекти руки), а далі замісіть тісто руками.
- Довго вимішувати не потрібно. Спочатку тісто на вигляд не дуже однорідне – це нормально.
- Обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Розімніть тісто руками, знову обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- З цього тіста можна готувати чебуреки, вареники, хінкалі. Його можна покласти в холодильник і використовувати за бажанням протягом 3 діб.
- Готуємо начинку з яловичого фаршу: наріжте м'ясо порційними шматочками. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте грубими шматками.
- Перекрутіть м'ясо, цибулю, сало на м'ясорубці.
- Влийте трішки води, присмачте спеціями та перемішайте. Начинка готова.
- Візьміть невеликий шматочок тіста (завбільшки з волоський горіх), десь 60 – 70 грамів, та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт.
- Покладіть в центр начинку, защипніть краї пальцями, потім – виделкою або спеціальним ножем.
- Смажте сформовані чебуреки в великій кількості розігрітої олії з обох боків.
- Перекладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
Смачного!