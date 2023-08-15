Кукуруза в молоке с орехами – интересный и оригинальный вариант обычного блюда. Благодаря отвариванию ее в молоке и плавленном сыре, вкус набирает новые нотки, а кукуруза тает во рту.
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Ее можно подавать как отдельное блюдо, а можно как закуску. Обязательно добавьте специи и орехи – это очень вкусно.
Рецепт вареной кукурузы в молоке
- Время: 2 часы
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В большой кастрюле объединяем все ингредиенты и доводим до кипения. Варим сахарную кукурузу 15 минут, далее ей нужно дать настояться около часа.
- Вынимаем кочаны и смазываем сливочным маслом.
- Дополнительно поливаем все соусом териака или хойсин и посыпаем измельченными орешками кешью.
Приятного аппетита!