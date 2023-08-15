Кукуруза в молоке с орехами – интересный и оригинальный вариант обычного блюда. Благодаря отвариванию ее в молоке и плавленном сыре, вкус набирает новые нотки, а кукуруза тает во рту.

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Ее можно подавать как отдельное блюдо, а можно как закуску. Обязательно добавьте специи и орехи – это очень вкусно.

Рецепт вареной кукурузы в молоке

Время: 2 часы

2 часы Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 6 кочанов кукурузы;

– 1 литр молока;

– 1 литр воды;

– 200 граммов плавленого сыра;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 веточки розмарина;

– мускатный орех;

– перец чили;

– 2 – 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

В большой кастрюле объединяем все ингредиенты и доводим до кипения. Варим сахарную кукурузу 15 минут, далее ей нужно дать настояться около часа.

Вынимаем кочаны и смазываем сливочным маслом.

Дополнительно поливаем все соусом териака или хойсин и посыпаем измельченными орешками кешью.

Приятного аппетита!

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