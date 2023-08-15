Кукурудза в молоці з горіхами – цікавий та оригінальний варіант звичної нам страви. Завдяки відварюванню її в молоці та плавленому сирі, смак набирає нових ноток, а кукурудза тане в роті.
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Її можна подавати як окрему страву, а можна як закуску. Обов'язково додайте спецій та горіхів – це дуже смачно.
Рецепт вареної кукурудзи в молоці
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- У великій каструлі поєднуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Варимо цукрову кукурудзу 15 хвилин, далі їй потрібно дати настоятися близько години.
- Виймаємо качани та змащуємо вершковим маслом.
- Додатково поливаємо все соусом теріякі або хойсін та посипаємо подрібненими горішками кеш'ю.
Смачного!