Кукурудза в молоці з горіхами – цікавий та оригінальний варіант звичної нам страви. Завдяки відварюванню її в молоці та плавленому сирі, смак набирає нових ноток, а кукурудза тане в роті.

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Її можна подавати як окрему страву, а можна як закуску. Обов'язково додайте спецій та горіхів – це дуже смачно.

Рецепт вареної кукурудзи в молоці

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 6 качанів кукурудзи;

– 1 літр молока;

– 1 літр води;

– 200 грамів плавленого сиру;

– 4 зубчики часнику;

– 2 гілочки розмарину;

– мускатний горіх;

– перець чилі;

– 2 – 3 чайні ложки солі.

Приготування:

У великій каструлі поєднуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Варимо цукрову кукурудзу 15 хвилин, далі їй потрібно дати настоятися близько години.

Виймаємо качани та змащуємо вершковим маслом.

Додатково поливаємо все соусом теріякі або хойсін та посипаємо подрібненими горішками кеш'ю.

Смачного!

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