Больше хозяйки волнуются за кулич, чтобы она выпеклась, хорошо поднялась и была вкусной. У каждой точно есть свой проверенный рецепт, но и экспериментировать иногда хочется.

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Нам известны разные Пасхальные куличи: традиционная дрожжевая, творожная, коломба (голубка), панетоне, хотя в Италии ее готовят исключительно на Рождество и крафины. Мы подобрали рецепт кулича, по которому его выпекали еще наши бабушки и прабабушки. Ее особенность в форме и вкусе – она с кисломолочным сыром.

Кулич с кисломолочным сыром – рецепт

Время: 8 часов

8 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов теплого молока;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 70 граммов йогурта или сметаны;

– 400 граммов муки;

– 60 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Дрожжи размешиваем с молоком до полного растворения.

Яйца взбиваем с сахаром, добавляем сметану и молоко с дрожжами.

Вмешиваем муку, а в конце сливочное масло.

Оставляем тесто подниматься на 1 – 2 часа в теплом месте.

Выбираем две маленькие или одну большую форму и выкладываем все (смотри видео).

Ингредиенты для начинки:

– 400 граммов кисломолочного сыра;

– 2 столовые ложки сметаны или йогурта;

– 2 столовые ложки сахара;

– ванильный сахар;

– яйцо;

– 1 чайная кровать муки.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты вместе, начинку можно сделать соленой.

Выкладываем начинку на тесто и оставляем подниматься в теплом месте.

Смазываем тесто и начинку яйцом с молоком.

Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут, время зависит от размеров.

Охлаждаем кулич и подаем к столу.

Приятного аппетита!