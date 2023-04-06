Найбільше господині хвилюються за паску, аби вона випеклася, добре піднялася та була смачною. У кожної точно є свій перевірений рецепт, але ж і експериментувати інколи хочеться.

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Нам відомі різні Великодні пасочки: традиційна дріжджова, сирна, коломба (голубка), панетоне, хоч в Італії її готують виключно на Різдво, та крафіни. Ми дібрали рецепт паски, за яким її випікали ще наші бабусі та прабабусі. Її особливість у формі та смаку – вона з кисломолочним сиром.

Паска з кисломолочним сиром – рецепт

  • Час: 8 годин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.
  • Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.
  • Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.
  • Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.
  • Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).

Приготування:

  • З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.
  • Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.
  • Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.
  • Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.
  • Охолоджуємо паску та подаємо до столу.

Смачного!