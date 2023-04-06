Найбільше господині хвилюються за паску, аби вона випеклася, добре піднялася та була смачною. У кожної точно є свій перевірений рецепт, але ж і експериментувати інколи хочеться.
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Нам відомі різні Великодні пасочки: традиційна дріжджова, сирна, коломба (голубка), панетоне, хоч в Італії її готують виключно на Різдво, та крафіни. Ми дібрали рецепт паски, за яким її випікали ще наші бабусі та прабабусі. Її особливість у формі та смаку – вона з кисломолочним сиром.
Паска з кисломолочним сиром – рецепт
- Час: 8 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.
- Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.
- Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.
- Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.
- Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).
Приготування:
- З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.
- Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.
- Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.
- Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.
- Охолоджуємо паску та подаємо до столу.
Смачного!