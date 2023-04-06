Кулич "цветок" с кисломолочным сыром: давний рецепт от прабабушки

6 апреля 2023, 12:14
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Готовим с Юлией

Ежегодно на Пасху мы готовим пасху, чтобы она стала главной на праздничном столе и символизировала Воскресение Христово.

Больше хозяйки волнуются за кулич, чтобы она выпеклась, хорошо поднялась и была вкусной. У каждой точно есть свой проверенный рецепт, но и экспериментировать иногда хочется.

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Нам известны разные Пасхальные куличи: традиционная дрожжевая, творожная, коломба (голубка), панетоне, хотя в Италии ее готовят исключительно на Рождество и крафины. Мы подобрали рецепт кулича, по которому его выпекали еще наши бабушки и прабабушки. Ее особенность в форме и вкусе – она с кисломолочным сыром.

Кулич с кисломолочным сыром – рецепт

  • Время: 8 часов
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Дрожжи размешиваем с молоком до полного растворения.
  • Яйца взбиваем с сахаром, добавляем сметану и молоко с дрожжами.
  • Вмешиваем муку, а в конце сливочное масло.
  • Оставляем тесто подниматься на 1 – 2 часа в теплом месте.
  • Выбираем две маленькие или одну большую форму и выкладываем все (смотри видео).

Приготовление:

  • Соединяем все ингредиенты вместе, начинку можно сделать соленой.
  • Выкладываем начинку на тесто и оставляем подниматься в теплом месте.
  • Смазываем тесто и начинку яйцом с молоком.
  • Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут, время зависит от размеров.
  • Охлаждаем кулич и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак