Кулич "цветок" с кисломолочным сыром: давний рецепт от прабабушки
Источник:Готовим с Юлией
Ежегодно на Пасху мы готовим пасху, чтобы она стала главной на праздничном столе и символизировала Воскресение Христово.
Больше хозяйки волнуются за кулич, чтобы она выпеклась, хорошо поднялась и была вкусной. У каждой точно есть свой проверенный рецепт, но и экспериментировать иногда хочется.
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Нам известны разные Пасхальные куличи: традиционная дрожжевая, творожная, коломба (голубка), панетоне, хотя в Италии ее готовят исключительно на Рождество и крафины. Мы подобрали рецепт кулича, по которому его выпекали еще наши бабушки и прабабушки. Ее особенность в форме и вкусе – она с кисломолочным сыром.
Кулич с кисломолочным сыром – рецепт
- Время: 8 часов
- Порции: 1
Приготовление:
- Дрожжи размешиваем с молоком до полного растворения.
- Яйца взбиваем с сахаром, добавляем сметану и молоко с дрожжами.
- Вмешиваем муку, а в конце сливочное масло.
- Оставляем тесто подниматься на 1 – 2 часа в теплом месте.
- Выбираем две маленькие или одну большую форму и выкладываем все (смотри видео).
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты вместе, начинку можно сделать соленой.
- Выкладываем начинку на тесто и оставляем подниматься в теплом месте.
- Смазываем тесто и начинку яйцом с молоком.
- Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут, время зависит от размеров.
- Охлаждаем кулич и подаем к столу.
Приятного аппетита!