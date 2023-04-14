Рецепт кулича панетоне – проверенный вариант от кондитерки

Хотите попробовать этой Пасхи испечь оригинальную, новую пасочку? У нас есть рецепт рыхлого панетона, который точно выйдет с первого раза.

Панетоне – рыхлая выпечка, которую обычно готовят в Италии на зимние праздники, но в Украине часто готовят его именно в Пасхальные праздники.

Читайте также Пасхальные блюда из куриного филе бедра, от которых все будут в восторге

Основным из правил успешного панетона является сильная мука (мука у которой % белка свыше 10, лучше брать 13 – 14%) и хорошие свежие живые дрожжи.

Начинкой для панетоне могут быть как обычные изюм, так и разнообразные шоколадные дропсы или карамель.

Рецепт панетоне

Время: 16 – 18 часов

16 – 18 часов Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 150 граммов желтков;

– 150 граммов сахара;

– 25 граммов прессованных дрожжей;

– 200 граммов теплого молока;

– 30 граммов меда;

– 150 граммов мягкого масла;

– 200 граммов шоколада;

– ванильный сахар.

Для декора макаронаж:

_ 50 граммов белка;

– 50 граммов миндальной муки;

– 20 граммов сахара;

– 20 граммов муки;

– миндаль и сахарная пудра.

Приготовление:

Для опары смешиваем дрожжи с ложкой сахара из общей массы и с ложкой муки. Добавляем теплое молоко. Хорошо перемешиваем и ждем 15 минут. Дрожжи хорошо набухнут за этот период.

Далее смешиваем все сухие ингредиенты. И отдельно все влажные (остальное молоко, желтки и мед). Смешиваем в миксере все вместе. Пока тесто перемешивается, по частям начинаем добавлять мягкое сливочное масло. Тесто должно стать эластичным и почти не липнуть в руки. Вымешивать нужно долго, 5 – 7 минут.

После этого накрываем его и оставляем от 4 часов до 10 часов.

Утром снова в миксере перемешиваем тесто. Оно снизится в объеме, но это нормально. Вымешиваем минут 10. Должно появиться глютеновое окно. То есть тесто должно хорошо тянуться и первые секунды не рваться. Далее добавляем шоколад. И вымешиваем до однородности.

Разлагаем наши панетоне по формам. Заполняем примерно на 1/3 и даем расстояться.

Важно! Тесто не должно подходить к самому верху, оно еще сильно вырастет при запекании.

Для макаронажа смешиваем белок с сахаром, взбиваем миксером до образования пены. Далее добавляем муку и миндальную муку. Масса должна быть густой.

После того как панетоны подошли – сверху смазываем их макаронажем, посыпаем орешками и щедро пудрой.

Запекаем при 180 градусах примерно 20 – 25 минут. Проверяем шпажкой.

Панетоны получаются очень нежными, воздушными, поэтому дайте им остыть.

Приятного аппетита!