Панетоне – рыхлая выпечка, которую обычно готовят в Италии на зимние праздники, но в Украине часто готовят его именно в Пасхальные праздники.
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Основным из правил успешного панетона является сильная мука (мука у которой % белка свыше 10, лучше брать 13 – 14%) и хорошие свежие живые дрожжи.
Начинкой для панетоне могут быть как обычные изюм, так и разнообразные шоколадные дропсы или карамель.
Рецепт панетоне
- Время: 16 – 18 часов
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Для опары смешиваем дрожжи с ложкой сахара из общей массы и с ложкой муки. Добавляем теплое молоко. Хорошо перемешиваем и ждем 15 минут. Дрожжи хорошо набухнут за этот период.
- Далее смешиваем все сухие ингредиенты. И отдельно все влажные (остальное молоко, желтки и мед). Смешиваем в миксере все вместе. Пока тесто перемешивается, по частям начинаем добавлять мягкое сливочное масло. Тесто должно стать эластичным и почти не липнуть в руки. Вымешивать нужно долго, 5 – 7 минут.
- После этого накрываем его и оставляем от 4 часов до 10 часов.
- Утром снова в миксере перемешиваем тесто. Оно снизится в объеме, но это нормально. Вымешиваем минут 10. Должно появиться глютеновое окно. То есть тесто должно хорошо тянуться и первые секунды не рваться. Далее добавляем шоколад. И вымешиваем до однородности.
- Разлагаем наши панетоне по формам. Заполняем примерно на 1/3 и даем расстояться.
- Для макаронажа смешиваем белок с сахаром, взбиваем миксером до образования пены. Далее добавляем муку и миндальную муку. Масса должна быть густой.
- После того как панетоны подошли – сверху смазываем их макаронажем, посыпаем орешками и щедро пудрой.
- Запекаем при 180 градусах примерно 20 – 25 минут. Проверяем шпажкой.
- Панетоны получаются очень нежными, воздушными, поэтому дайте им остыть.
Приятного аппетита!