Вы до сих пор покупаете пасхи в магазине? Татьяна Литвинова рассказывает все секреты как приготовить их дома. Обязательно попробуйте.

Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом ароматной и пышной пасхи. Тесто готовиться с добавлением лимонной цедры, изюма и домашним маслом, молоком и сметаной. Приготовьте для своих близких пасху по этому рецепту. Они будут в восторге.

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Как приготовить пасху

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 18 граммов дрожжей;

– 1-1,2 килограмма муки;

– 8 желтков, 5 белков;

– 125 граммов сметаны 15-20%;

– 500 граммов сахара;

– 250 граммов сливочного масла 82%;

– 3 пакетика ванильного сахара;

– 1 лимон (сок);

– 1 лимон (цедра);

– 1 чайная ложка кардамона;

– 250 граммов изюма.

Порции: 4

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Разогрейте молоко в кастрюле на маленьком огне, выложите в миску, добавьте муку, дрожжи, перемешайте венчиком до однородной консистенции. Закройте пленкой, выложите в другую миску с теплой водой, закройте пленкой. Через 15-20 минут опара готова. Отделите желтки от белков, добавьте сахар, отдельно взбейте белки и желтки. Выложите опару в миску, добавьте белки, желтки, добавьте 5-6 столовых ложек муки, перемешайте, замесите тесто. Должна увеличиться вдвое. Закройте пленкой, оставьте при комнатной температуре 2 часа. Изюм предварительно замочите в роме. В готовое тесто натрите на крупной терке лимонную цедру, добавьте растопленное сливочное масло, ванильный сахар, сметану, лимонный сок, добавьте частями муку, перемешайте. Замесите тесто, добавьте изюм, вымешиваете течение 30 минут. Закройте пленкой, полотенцем и оставьте на 3-4 часа. Выложите тесто в формочки 12,5-13 сантиметров, оставьте на 2-3 часа. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут. Достаньте из духовки, выложите на решетку для охлаждения. Выложите на тарелку, украсьте глазурью. Приятного аппетита!



Как приготовить пасху по рецепту Тани Литвиновой в видео: