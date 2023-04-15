Чтобы быстро испечь пасхи к Пасхе – воспользуйтесь рецептом сырной пасхи. Это не тот вариант с марлей и сухофруктами, эта кулич выпекается в духовке, а сыр добавляется в тесто.
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По желанию изюм можно заменить на шоколад, другие сухофрукты или орешки.
Рецепт сырного кулича в духовке
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Кисломолочный творог перетираем через сито, или перебиваем блендером в однородную массу без комочков.
- В протертый сыр добавляем манку, размягченное сливочное масло и тщательно перемешиваем вилкой.
- Всыпаем в творожную массу изюм и еще раз перемешиваем.
- Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром до тех пор, пока масса станет пышной и посветлеет. Выливаем взбитую массу в творог и перемешиваем.
- В отдельной посуде взбиваем яичные белки в густую пену, после чего добавляем их в творожную массу и аккуратно перемешиваем.
- Формы для кулича смазываем сливочным маслом и осыпаем манкой или панировочными сухарями.
- Творожное тесто выпекается долго, поэтому лучше использовать не узкие-высокие, а низкие-широкие формы, а наполнять их нужно на половину высоты.
- Ставим творожный кулич в духовку и выпекаем при температуре 150 – 170 градусов 1 – 1,5 часа (в зависимости от духовки и размера куличей). Когда серединка пояса будет не редкой, а верх станет румяным – она готова.
Приятного аппетита!