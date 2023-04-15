Чтобы быстро испечь пасхи к Пасхе – воспользуйтесь рецептом сырной пасхи. Это не тот вариант с марлей и сухофруктами, эта кулич выпекается в духовке, а сыр добавляется в тесто.

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По желанию изюм можно заменить на шоколад, другие сухофрукты или орешки.

Рецепт сырного кулича в духовке

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 4 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка манки;

– ванильный сахар;

– цедра лимона;

– 100 граммов изюма.

Приготовление:

Кисломолочный творог перетираем через сито, или перебиваем блендером в однородную массу без комочков.

В протертый сыр добавляем манку, размягченное сливочное масло и тщательно перемешиваем вилкой.

Всыпаем в творожную массу изюм и еще раз перемешиваем.

Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром до тех пор, пока масса станет пышной и посветлеет. Выливаем взбитую массу в творог и перемешиваем.

В отдельной посуде взбиваем яичные белки в густую пену, после чего добавляем их в творожную массу и аккуратно перемешиваем.

Формы для кулича смазываем сливочным маслом и осыпаем манкой или панировочными сухарями.

Творожное тесто выпекается долго, поэтому лучше использовать не узкие-высокие, а низкие-широкие формы, а наполнять их нужно на половину высоты.

Ставим творожный кулич в духовку и выпекаем при температуре 150 – 170 градусов 1 – 1,5 часа (в зависимости от духовки и размера куличей). Когда серединка пояса будет не редкой, а верх станет румяным – она готова.

Приятного аппетита!