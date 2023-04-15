Чтобы быстро испечь пасхи к Пасхе – воспользуйтесь рецептом сырной пасхи. Это не тот вариант с марлей и сухофруктами, эта кулич выпекается в духовке, а сыр добавляется в тесто.

Читайте также Пасхальные блюда из куриного филе бедра, от которых все будут в восторге

По желанию изюм можно заменить на шоколад, другие сухофрукты или орешки.

Рецепт сырного кулича в духовке

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 2 – 3
Приготовление:
  • Кисломолочный творог перетираем через сито, или перебиваем блендером в однородную массу без комочков.
  • В протертый сыр добавляем манку, размягченное сливочное масло и тщательно перемешиваем вилкой.
  • Всыпаем в творожную массу изюм и еще раз перемешиваем.
  • Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром до тех пор, пока масса станет пышной и посветлеет. Выливаем взбитую массу в творог и перемешиваем.
  • В отдельной посуде взбиваем яичные белки в густую пену, после чего добавляем их в творожную массу и аккуратно перемешиваем.
  • Формы для кулича смазываем сливочным маслом и осыпаем манкой или панировочными сухарями.
  • Творожное тесто выпекается долго, поэтому лучше использовать не узкие-высокие, а низкие-широкие формы, а наполнять их нужно на половину высоты.
  • Ставим творожный кулич в духовку и выпекаем при температуре 150 – 170 градусов 1 – 1,5 часа (в зависимости от духовки и размера куличей). Когда серединка пояса будет не редкой, а верх станет румяным – она готова.

Приятного аппетита!