Кулиш – давнее украинское блюдо, которое готовили казаки из жирного мяса, пшена и овощей. Она напоминает густое первое блюдо, но также его считают и основным.

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Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом кулиша, который он приготовил на природе, в котле.

Рецепт кулиша

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов сала;

– 500 – 600 граммов свиной грудинки;

– 500 граммов моркови;

– 500 граммов лука;

– 500 граммов пшена;

– 3 – 5 куриных яиц;

– черный перец;

– соль;

– 3 литра воды;

– 50 граммов петрушки;

– 50 граммов зеленого лука;

– укроп (по желанию).

Приготовление:

Мелко нарезаем сало и на маленьком огне хорошо его поджариваем.

Добавляем порезанную кусочками грудину (можно заменить сало + лопаточная часть) также обжариваем, добавляем соль и перец.

Отдельно кусочками нарезаем морковь и добавляем в мясо, обжариваем.

Добавляем нарезной лук и снова все обжариваем. Огонь средний и поменьше, смотрите, чтобы не пригорало.

Когда все ингредиенты обжарились, добавляем пшено и воду (не всю сразу 2 – 2,5 литра), доводим до кипения, убавляем огонь до маленького и томим под крышкой примерно 1,5 часа (периодически помешиваем, чтобы не приставало). При необходимости можно добавить воды.

Когда мясо и каша приготовились, проверяем на специи.

Добавляем и перемешиваем яйца. Даем закипеть перемешивая.

️Кулиш должен стать более густым и наваристым. Тогда кладем много бревенчатой зелени, перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!