В котле или в кастрюле – готовим настоящий украинский кулеш
25 апреля 2023, 11:51Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Если вы еще ни разу не готовили настоящий украинский кулеш – пора попробовать его под руководством украинского шеф-повара.
Кулиш – давнее украинское блюдо, которое готовили казаки из жирного мяса, пшена и овощей. Она напоминает густое первое блюдо, но также его считают и основным.
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Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом кулиша, который он приготовил на природе, в котле.
Рецепт кулиша
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Мелко нарезаем сало и на маленьком огне хорошо его поджариваем.
- Добавляем порезанную кусочками грудину (можно заменить сало + лопаточная часть) также обжариваем, добавляем соль и перец.
- Отдельно кусочками нарезаем морковь и добавляем в мясо, обжариваем.
- Добавляем нарезной лук и снова все обжариваем. Огонь средний и поменьше, смотрите, чтобы не пригорало.
- Когда все ингредиенты обжарились, добавляем пшено и воду (не всю сразу 2 – 2,5 литра), доводим до кипения, убавляем огонь до маленького и томим под крышкой примерно 1,5 часа (периодически помешиваем, чтобы не приставало). При необходимости можно добавить воды.
- Когда мясо и каша приготовились, проверяем на специи.
- Добавляем и перемешиваем яйца. Даем закипеть перемешивая.
- ️Кулиш должен стать более густым и наваристым. Тогда кладем много бревенчатой зелени, перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!