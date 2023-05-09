Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше
9 мая 2023, 13:13Читати новину українською
Даже на низкокалорийном питании хочется согрешить чем-нибудь вкусным, обжаренным с большим количеством соуса. Чтобы не нарушать диету, приготовьте куриный ролл в лаваше.
Ну кто из нас не любит шаурму или кебабы, но не всегда они доставляют желаемое удовольствие. Слишком много майонеза в соусе, не вкусное мясо или дряблые овощи портят не только вкус, но и здоровье.
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Мы предлагаем приготовить куриный ролл в лаваше дома. Он не только сочный и вкусный, но и диетический.
Рецепт куриного ролла в лаваше
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- ️Заранее отвариваем куриное филе. Охлаждаем его.
- ️Для соуса соединяем все ингредиенты и взбиваем погружным блендером.
- Нарезаем куриное филе, овощи и сыр.
- Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом, выкладываем отварное филе, добавляем еще соус, сверху добавляем сыр, лаваш сворачиваем.
- ️Поджариваем роллы на сковороде гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.
Приятного аппетита!