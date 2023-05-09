Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше

Даже на низкокалорийном питании хочется согрешить чем-нибудь вкусным, обжаренным с большим количеством соуса. Чтобы не нарушать диету, приготовьте куриный ролл в лаваше.

Ну кто из нас не любит шаурму или кебабы, но не всегда они доставляют желаемое удовольствие. Слишком много майонеза в соусе, не вкусное мясо или дряблые овощи портят не только вкус, но и здоровье.

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Мы предлагаем приготовить куриный ролл в лаваше дома. Он не только сочный и вкусный, но и диетический.

Рецепт куриного ролла в лаваше

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 штуки лаваша

– 1 вареное куриное филе

– капуста молодая, огурец;

– болгарский перец;

– корейская морковь;

– 4 – 5 кусочков сыра.

Для соуса:

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 4 – 5 вяленых томатов;

– по 0,5 чайных ложек сухого чеснока, паприки и итальянских трав;

– соль.

Приготовление:

️Заранее отвариваем куриное филе. Охлаждаем его.

️Для соуса соединяем все ингредиенты и взбиваем погружным блендером.

Нарезаем куриное филе, овощи и сыр.

Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом, выкладываем отварное филе, добавляем еще соус, сверху добавляем сыр, лаваш сворачиваем.

️Поджариваем роллы на сковороде гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.

Приятного аппетита!