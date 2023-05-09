Ну хто з нас не любить шаурму чи кебаби, але не завжди вони приносять бажане задоволення. Занадто багато майонезу в соусі, не смачне м'ясо чи в'ялі овочі псують не тільки смак, а й здоров'я.
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Ми пропонуємо приготувати курячий рол в лаваші вдома. Він не тільки соковитий та смачний, а й дієтичний.
Рецепт курячого ролу в лаваші
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Заздалегідь відварюємо куряче філе. Охолоджуємо його.
- ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і збиваємо погружним блендером.
- ️Нарізаємо куряче філе, овочі і сир.
- ️Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом, викладаємо відварене філе, додаємо ще соусу, зверху додаємо сир, лаваш згортуємо.
- ️Підсмажуємо роли на сковороді гриль на помірному вогні до золотистості з кожної сторони.
Смачного!