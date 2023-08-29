Сухой больше не будет: секретный рецепт приготовления куриной грудки в сливках
29 августа 2023, 09:38Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Редко готовим куриную грудку, ведь боитесь испортить это нежное диетическое мясо? Воспользуйтесь этим рецептом, но у вас больше не будет сухой курицы на тарелке.
Выходит сухая куриная грудка? Храните этот секретный рецепт и у вас больше не будет проблем с блюдом. Курочка получается нежная, сочная, а гарниром может быть как салат, так и каша.
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Подавайте такую курочку к обеду или ужину. Она не только удивит вкусом, но и вкусно насытится до конца дня.
Рецепт куриной грудки в сливках
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 2 куриные грудки;
– 2 ложки оливкового масла;
– соль, перец, копченая паприка и приправа к курице;
– мука;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 горсти шпината;
– 200 г томатов черри;
– 200 мл сливок 10%;
– 50 г сыра.
Приготовление:
- На вымытой куриной грудке делаем надрезы крест-накрест. Смазываем ее смесью специй и растительного масла и массируем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Панируем мясо в муке и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
- На чистой сковороде обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем листья шпината и половинки помидоров. Вливаем сливки и выкладываем сверху куриные грудки. Накрываем все крышкой и тушим с обеих сторон до готовности.
- В конце посыпаем тертым сыром мясо и жарим еще 5 – 7 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить деруны из кабачков по нашему рецепту.