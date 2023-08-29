Сухой больше не будет: секретный рецепт приготовления куриной грудки в сливках

29 августа 2023, 09:38
Читати новину українською

Источник:

Валерия Велигура

Редко готовим куриную грудку, ведь боитесь испортить это нежное диетическое мясо? Воспользуйтесь этим рецептом, но у вас больше не будет сухой курицы на тарелке.

Выходит сухая куриная грудка? Храните этот секретный рецепт и у вас больше не будет проблем с блюдом. Курочка получается нежная, сочная, а гарниром может быть как салат, так и каша.

Читайте также Часть Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана

Подавайте такую курочку к обеду или ужину. Она не только удивит вкусом, но и вкусно насытится до конца дня.

Рецепт куриной грудки в сливках

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 куриные грудки;
– 2 ложки оливкового масла;
– соль, перец, копченая паприка и приправа к курице;
– мука;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 горсти шпината;
– 200 г томатов черри;
– 200 мл сливок 10%;
– 50 г сыра.

Приготовление:

  • На вымытой куриной грудке делаем надрезы крест-накрест. Смазываем ее смесью специй и растительного масла и массируем.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом. Панируем мясо в муке и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
  • На чистой сковороде обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем листья шпината и половинки помидоров. Вливаем сливки и выкладываем сверху куриные грудки. Накрываем все крышкой и тушим с обеих сторон до готовности.
  • В конце посыпаем тертым сыром мясо и жарим еще 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить деруны из кабачков по нашему рецепту.
Автор: Богданна Рибак