Виходить суха куряча грудка? Зберігайте собі цей секретний рецепт та у вас більше не буде проблем зі стравою. Курочка виходить ніжна, соковита, а гарніром може бути як салат, так і каша.⠀

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Подавайте таку курочку до обіду чи вечері. Вона не тільки здивує смаком, а й смачно наситить до кінця дня.

Рецепт курячої грудки у вершках

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • На вимитій курячій грудці робимо надрізи навхрест. Змащуємо її сумішшю спецій та олії і масажуємо.
  • Розігріваємо сковорідку з олією. Паніруємо м'ясо в борошні та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки.
  • На чистій сковорідці обсмажуємо часник на олії, додаємо листя шпинату та половинки помідорів. Вливаємо вершки та викладаємо зверху курячі грудки. Накриваємо все кришкою та тушкуємо з обох сторін до готовності.
  • Наприкінці посипаємо м'ясо тертим сиром та смажимо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!