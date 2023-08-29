Виходить суха куряча грудка? Зберігайте собі цей секретний рецепт та у вас більше не буде проблем зі стравою. Курочка виходить ніжна, соковита, а гарніром може бути як салат, так і каша.⠀
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Подавайте таку курочку до обіду чи вечері. Вона не тільки здивує смаком, а й смачно наситить до кінця дня.
Рецепт курячої грудки у вершках
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На вимитій курячій грудці робимо надрізи навхрест. Змащуємо її сумішшю спецій та олії і масажуємо.
- Розігріваємо сковорідку з олією. Паніруємо м'ясо в борошні та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки.
- На чистій сковорідці обсмажуємо часник на олії, додаємо листя шпинату та половинки помідорів. Вливаємо вершки та викладаємо зверху курячі грудки. Накриваємо все кришкою та тушкуємо з обох сторін до готовності.
- Наприкінці посипаємо м'ясо тертим сиром та смажимо ще 5 – 7 хвилин.
Смачного!