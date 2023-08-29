Выходит сухая куриная грудка? Храните этот секретный рецепт и у вас больше не будет проблем с блюдом. Курочка получается нежная, сочная, а гарниром может быть как салат, так и каша.
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Подавайте такую курочку к обеду или ужину. Она не только удивит вкусом, но и вкусно насытится до конца дня.
Рецепт куриной грудки в сливках
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- На вымытой куриной грудке делаем надрезы крест-накрест. Смазываем ее смесью специй и растительного масла и массируем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Панируем мясо в муке и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
- На чистой сковороде обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем листья шпината и половинки помидоров. Вливаем сливки и выкладываем сверху куриные грудки. Накрываем все крышкой и тушим с обеих сторон до готовности.
- В конце посыпаем тертым сыром мясо и жарим еще 5 – 7 минут.
Приятного аппетита!