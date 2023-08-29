Выходит сухая куриная грудка? Храните этот секретный рецепт и у вас больше не будет проблем с блюдом. Курочка получается нежная, сочная, а гарниром может быть как салат, так и каша.

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Подавайте такую курочку к обеду или ужину. Она не только удивит вкусом, но и вкусно насытится до конца дня.

Рецепт куриной грудки в сливках

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • На вымытой куриной грудке делаем надрезы крест-накрест. Смазываем ее смесью специй и растительного масла и массируем.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом. Панируем мясо в муке и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
  • На чистой сковороде обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем листья шпината и половинки помидоров. Вливаем сливки и выкладываем сверху куриные грудки. Накрываем все крышкой и тушим с обеих сторон до готовности.
  • В конце посыпаем тертым сыром мясо и жарим еще 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!