Куриное филе можно готовить разными способами: варить, запекать, тушить и использовать совид. Сегодня мы предлагаем воспользоваться одним из самых простых методов – жарки.

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Но не просто обжарить, а замариновать и готовить в сливочном соусе со шпинатом. Вкусно – пальчики оближете!

Рецепт куриного филе в соусе

  • Время: 50 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Филе курицы разрезаем на ромбики, не дорезая до конца.
  • Солим и приправляем специями. Каждое филе обваливаем в муке с обеих сторон, в кармашки тоже должна попасть мука.
  • На оливковом масле обжариваем чеснок до золотистости и убираем его.
  • Выкладываем на сковороду филе ромбиками вниз и жарим по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на высоком огне.
  • Убираем филе из сковородки.
  • Выкладываем на сковороду шпинат и томаты, жарим несколько минут и заправляем горячими сливками.
  • Возвращаем филе к сливочному соусу и готовим еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.

Приятного аппетита!