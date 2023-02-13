Куряче філе можна готувати різними способами: варити, запікати, тушкувати та використовувати сувід. Сьогодні ми пропонуємо скористатися одним з найпростіших методів – смаження.
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Але не просто обсмажити, а замаринувати та готувати у вершковому соусі зі шпинатом. Смачно – пальчики оближете!
Рецепт курячого філе в соусі
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Філе курки розрізаємо на ромбики, не дорізаючи до кінця.
- Солимо та приправляємо спеціями. Кожне філе обвалюємо в борошні з обох сторін, в кишеньки теж має потрапити борошно.
- На оливковій олії обсмажуємо часник до золотистості та прибираємо його.
- Викладаємо на сковорідку філе ромбиками до низу та смажимо по 4 хвилинки з кожної зі сторін до золотистої скоринки на високому вогні.
- Прибираємо філе зі сковорідки.
- Викладаємо на сковорідку шпинат та томати, смажимо декілька хвилин та заправляємо гарячими вершками.
- Повертаємо філе до вершкового соусу та готуємо ще по 5 хвилин з кожної зі сторін на середньому вогні під кришкою.
Смачного!