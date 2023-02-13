Как приготовить куриную грудку на сковороде: рецепт со сливками и шпинатом
13 февраля 2023, 10:31Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Такое блюдо станет отличным украшением как обыденного, так и праздничного стола.
Куриное филе можно готовить разными способами: варить, запекать, тушить и использовать совид. Сегодня мы предлагаем воспользоваться одним из самых простых методов – жарки.
Читайте также Романтический ужин в средиземноморском стиле с готовыми блюдами от LaStrava
Но не просто обжарить, а замариновать и готовить в сливочном соусе со шпинатом. Вкусно – пальчики оближете!
Рецепт куриного филе в соусе
- Время: 50 минут
- Порции: 2
– 2 куриных филе;
– 2 зубчика чеснока;
– мука;
– листья шпината;
– томаты черри;
– 200 граммов 15% сливок;
– оливковое масло;
– соль;
– специи к курице.
Приготовление:
- Филе курицы разрезаем на ромбики, не дорезая до конца.
- Солим и приправляем специями. Каждое филе обваливаем в муке с обеих сторон, в кармашки тоже должна попасть мука.
- На оливковом масле обжариваем чеснок до золотистости и убираем его.
- Выкладываем на сковороду филе ромбиками вниз и жарим по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на высоком огне.
- Убираем филе из сковородки.
- Выкладываем на сковороду шпинат и томаты, жарим несколько минут и заправляем горячими сливками.
- Возвращаем филе к сливочному соусу и готовим еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.
Приятного аппетита!