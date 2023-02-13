Как приготовить куриную грудку на сковороде: рецепт со сливками и шпинатом

Такое блюдо станет отличным украшением как обыденного, так и праздничного стола.

Куриное филе можно готовить разными способами: варить, запекать, тушить и использовать совид. Сегодня мы предлагаем воспользоваться одним из самых простых методов – жарки.

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Но не просто обжарить, а замариновать и готовить в сливочном соусе со шпинатом. Вкусно – пальчики оближете!

Рецепт куриного филе в соусе

Время: 50 минут

50 минут Порции: 2

– 2 куриных филе;– 2 зубчика чеснока;– мука;– листья шпината;– томаты черри;– 200 граммов 15% сливок;– оливковое масло;– соль;– специи к курице.

Приготовление:

Филе курицы разрезаем на ромбики, не дорезая до конца.

Солим и приправляем специями. Каждое филе обваливаем в муке с обеих сторон, в кармашки тоже должна попасть мука.

На оливковом масле обжариваем чеснок до золотистости и убираем его.

Выкладываем на сковороду филе ромбиками вниз и жарим по 4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки на высоком огне.

Убираем филе из сковородки.

Выкладываем на сковороду шпинат и томаты, жарим несколько минут и заправляем горячими сливками.

Возвращаем филе к сливочному соусу и готовим еще по 5 минут с каждой из сторон на среднем огне под крышкой.

Приятного аппетита!