Куриные рулеты с сыром и беконом – пальчики оближете

Уж не знаете, что приготовить из куриного филе? А как насчет нежных и сочных рулетиков с кремовой творожной начинкой в беконе – объедение.

Рулетики с сыром и беконом – отличная идея для обеда или ужина в семейном кругу. Такое блюдо понравится всем, ведь оно сочное и сытное.

Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях

Куриные рулеты отлично дополнят гарнир из картофеля, гречихи или свежий овощной салат.

Рецепт куриных рулетиков в беконе

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 100 граммов крем-сыра;

– 150 граммов моцареллы;

– 100 граммов твердого сыра;

– укроп;

– бекон;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Филе разрезаем пополам и хорошо отбиваем. Солим и добавляем специи.

К крем-сыру добавляем мелко нарезанный укроп и хорошо перемешиваем. Смазываем им филе.

Выкладываем кусочек сыра моцареллы и заворачиваем рулетик, вокруг обертываем беконом.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.

За 5 минут до готовности посыпаем творогом и включаем режим конвекции.

Приятного аппетита!