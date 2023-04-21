Куриные рулеты с сыром и беконом – пальчики оближете

21 апреля 2023, 15:40
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Вкусные рецепты

Уж не знаете, что приготовить из куриного филе? А как насчет нежных и сочных рулетиков с кремовой творожной начинкой в беконе – объедение.

Рулетики с сыром и беконом – отличная идея для обеда или ужина в семейном кругу. Такое блюдо понравится всем, ведь оно сочное и сытное.

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Куриные рулеты отлично дополнят гарнир из картофеля, гречихи или свежий овощной салат.

Рецепт куриных рулетиков в беконе

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Филе разрезаем пополам и хорошо отбиваем. Солим и добавляем специи.
  • К крем-сыру добавляем мелко нарезанный укроп и хорошо перемешиваем. Смазываем им филе.
  • Выкладываем кусочек сыра моцареллы и заворачиваем рулетик, вокруг обертываем беконом.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.
  • За 5 минут до готовности посыпаем творогом и включаем режим конвекции.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак